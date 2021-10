Un laboratorio per la crescita personale a Buscate: 'QUM... Alzati', questo il titolo, è un invito preciso per accompagnare ad andare oltre le fatiche, il dolore, ecc...

Un laboratorio per la crescita personale a Buscate: 'QUM... Alzati', questo il titolo, è un invito preciso per accompagnare ad andare oltre le fatiche, il dolore, le tristezze che questo tempo pandemico ha depositato nelle nostre anime. Condotto dalla dottoressa Franca Sesto, pedagogista clinico, in tre incontri - 25 ottobre, 8 e 22 novembre – dalle 20 alle 22.30 presso la sala civica, ha proprio la finalità di accompagnare le persone a ripensarsi e riscoprire il desiderio di essere ciò che si è. L'iscrizione è obbligatoria, scrivendo a: bibliobuscate [at] comune [dot] buscate [dot] mi [dot] it fino a esaurimento posti; obbligo di 'green pass' per i partecipanti.

