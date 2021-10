La sicurezza degli alimenti

Sicurezza degli alimenti: l'oratorio San Tarcisio Martire di Dairago ha scelto di affrontare l'argomento in un incontro in programma venerdì 12 novembre alle 21.

In tempi di pandemia, anche il controllo della sicurezza degli alimenti acquista un valore particolare. Il sistema per garantirlo si chiama HACCP e sta per 'Hazard analysis and critical control points', ovvero sistema di analisi dei rischi e dei punti di controllo critico. Un'esigenza presente anche nelle realtà aggregative e sociali come gli oratori. Quello di San Tarcisio Martire di Dairago ha scelto di affrontare l'argomento in un incontro in programma venerdì 12 novembre alle 21 in cui ha invitato "Tutti i collaboratori che hanno a che fare o desiderano avere a che fare con la cucina, il bar e il servizio ai tavoli". L'iscrizione è subordinata a una comunicazione alla casella di posta elettronica oratorio [dot] dairago [at] gmail [dot] com oppure rivolgersi alla segreteria dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. L'oratorio dairaghese punta, quindi, sulla sicurezza anche su un versante alimentare in cui essa esige di declinarsi in modo crescente.

