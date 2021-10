La seconda giunta Braga

Con il primo consiglio comunale, il rieletto sindaco di Robecchetto e Malvaglio, Giorgio Braga, ha ufficializzato la giunta (Mollica, Colombo, Langé e Lego).

Una donna e tre uomini: parte il secondo mandato del rieletto Giorgio Braga alla guida di Robecchetto e Malvaglio e lo fa con l'ufficializzazione della giunta e la distribuzione delle varie deleghe. Tra conferme e novità, insomma, ecco che vicesindaco è ancora Alessandro Mollica (per lui urbanistica, ambiente, attività produttive e frazione), mentre gli assessori sono Daniele Colombo (lavori pubblici e manutenzione), Marta Langé (servizi sociali, pari opportunità e politiche di genere) e Edoardo Lego (polizia locale, sicurezza, protezione civile, associazioni e commercio). Quindi, spazio ai vari consiglieri di maggioranza, tutti con incarichi; più nello specifico, allora, Claudia Chiodini si occuperà di pubblica istruzione, sport e tempo libero, Sofia De Dionigi, invece, di cultura e innovazione tecnologica, Maria Margarida De Jesus di associazioni e commercio e, infine, Giacomo Bergmaschi di organizzazione di eventi in materia di salue e ambiente (quest'ultimo, tra l'altro, è stato individuato pure come capogruppo). E per quanto riguarda l'opposizione: capogruppo di minoranza è Gabriele Marzorati (candidato sindaco della lista 'Rilanciamo Robecchetto e Malvaglio' - Lega e Centrodestra); con lui sui banchi del consiglio comunale Francesca Laura Delle Stelle, Antonio Seminara e Andrea Francesco Nobili.

