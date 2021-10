Problema medici a Vanzaghello

Il paese in difficoltà per quanto riguarda i medici di medicina generale. Il sindaco Arconte Gatti in Regione per chiedere soluzioni in tempi brevi.

Problema medici di medicina generale sempre al centro dell'attenzione a Vanzaghello. "La situazione, purtroppo, non accenna miglioramenti - ha scritto il sindaco Arconte Gatti - Anzi, i tre sostituti attualmente presenti a breve verranno ridotti ad uno soltanto, lasciando così la popolazione con un dottore di ruolo ed un supplente. Da oltre un anno sono in contatto con gli organi competenti per trovare una soluzione che sembra non arrivare". E, così, ecco che, proprio per cercare di risolvere la situazione, nelle scorse ore, lo stesso primo cittadino si è recato in Regione per confrontarsi sul tema e sottolineare la fondamentale importanza di trovare una risoluzione in tempi immediati. "Gli interlocutori con i quali ho avuto modo di parlare mi hanno garantito la massima urgenza e priorità per il nostro territorio - conclude - Attenderò aggiornamenti nei primi giorni, pronto a sollecitare e a recarmi nuovamente presso gli organi competenti per fare sentire la voce di Vanzaghello".

