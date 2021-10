Tre Tv in dono all'Ostetricia

Donati da tre ex pazienti, sono stati consegnati dalla Fondazione degli Ospedali al 'Fornaroli' di Magenta. Consentiranno alle mamme di vedere il feto durante le ecografie.

La generosità e la vicinanza al reparto di Ostetricia. Da una parte, infatti, tre ex pazienti, dall'altra, invece, la Fondazione degli Ospedali onlus... ed ecco in dono tre televisori. "Un bellissimo e importante gesto - spiega Angelo Gazzaniga, della stessa Fondazione - La consegna ufficiale delle tv al nosocomio 'Fornaroli' di Magenta è stato un momento certamente significativo e un ulteriore tassello per il presente ed il futuro. La volontà dei tre ex pazienti del reparto di contribuire a questa donazione è l'ennesima dimostrazione dell'attaccamento delle persone all'ospedale magentina ed ai tanti medici e infermieri che, quotidianamente, lavorano qui". "Un ringraziamento speciale alla Fondazione per il regalo - commentano dalla struttura sanitaria - Adesso i monitor saranno montati sulla parate davanti alla paziente, in modo che nel corso dell'ecografia la mamma potrà vedere con tutta comodità il suo feto".

LA DONAZIONE GRAZIE A TRE EX PAZIENTI



