Con il FAI tra le sculture di Carlo Bonomi

Turbigo, tra le tappe dalle Giornate FAI d'Autunno. L'appuntamento, o meglio gli appuntamenti, allora, sono sabato 16 e domenica 17 ottobre, con il tour alla scoperta delle sculture di Carlo Bonomi.

Turbigo, tra le tappe dalle Giornate FAI d'Autunno. L'appuntamento, o meglio gli appuntamenti, allora, sono sabato 16 e domenica 17 ottobre, con il tour alla scoperta delle sculture di Carlo Bonomi. I partecipanti, girando per le vie principali del paese, ripercorreranno, appunto, le orme dell'artista turbighese, poco conosciuto dal grande pubblico, ma ampiamente apprezzato dalla critica del suo tempo e da quella contemporanea, che racchiude nella sua arte un forte realismo espressivo, intriso di intimità e devozione. Proprio nella sua città natale si trova il maggior numero di opere. "Scopriremo, insomma, come Turbigo racconta Bonomi e come Bonomi immortala i sentimenti di una Turbigo della prima parte del Novecento - spiegano dalla delegazione FAI Ovest Milano - Attraversando le suggestive vie della cittadina dell'Alto Milanese conosceremo l'espressività dello scultore attraverso monumenti pubblici, religiosi e funerari". Le visite sono in programma, come detto, sabato e domenica dalle 10 alle 18 (prenotazione consigliata, ma non obbligatoria).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro