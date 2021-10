Corso di inglese con l'Auser

Un corso base di inglese (in presenza e online): ad organizzarlo è Auser Insieme Turbigo. Si comincerà il prossimo 18 ottobre.

Un corso base di inglese (in presenza e online): ad organizzarlo è Auser Insieme Turbigo. Le lezioni, tenute da Francesca Favotto, allora, sono in calendario il 18 e 25 ottobre, quindi l'8, il 15, il 22 e 29 novembre e il 6 e 13 dicembre, il lunedì dalle 19 alle 20.30. Per informazioni e per le iscrizioni (aperte fino al 16 ottobre) contattare 377/7055488 (Renzo) oppure 335/7279436 (Daniela), chiamando o inviando un messaggio Whatsapp o sms o ancora mandando una mail a auser [dot] turbigo [at] gmail [dot] com. Per la partecipazione in presenza, inoltre, è richiesto il 'green pass'.

