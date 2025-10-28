meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole sparse 11°
Mer, 29/10/2025 - 03:20

data-top

mercoledì 29 ottobre 2025 | ore 03:55

Sebastiano "sindaco dei giovani"

Eletto il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi: Sebastiano Mazzoni, eletto con 80 voti come nuovo “Primo Cittadino”.
Turbigo - Consiglio Comunale dei Ragazzi 2025

Una mattinata all’insegna della partecipazione civica e dell’entusiasmo quella vissuta oggi all’Auditorium della Scuola Secondaria di Primo Grado di Turbigo, dove si è svolta la proclamazione ufficiale del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Alla presenza del Sindaco Fabrizio Allevi, del Vice Sindaco Manila Leoni, del Presidente del Consiglio Comunale Dante Bolognesi e del Comandante della Polizia Locale Antonio Erbaio, gli studenti hanno vissuto un momento solenne e formativo, simbolo dell’impegno civico che nasce già tra i banchi di scuola.

A ricevere la fascia tricolore è stato Sebastiano Mazzoni, eletto con 80 voti come nuovo “Primo Cittadino dei Ragazzi”. Al suo fianco, in qualità di Vice Sindaco, Camilla Luvié, mentre a completare la squadra ci sono i consiglieri Emanuela Miri, Naomi Militello, Michela Fato, Dennis Prendi e Nikolas Abate.

“È un bellissimo momento per i nostri giovani studenti – ha commentato il Sindaco Allevi –. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un progetto al quale come Amministrazione teniamo molto: rappresenta una grande opportunità di crescita, educazione civica e responsabilità. È il modo migliore per far sentire i ragazzi parte attiva della loro comunità, partendo proprio dalla scuola.”

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Dirigente scolastica Giuseppa Francone e a tutto il personale docente e scolastico per l’impegno quotidiano con cui accompagnano gli studenti in questo percorso di formazione civica e umana.

Con questa nuova elezione, Turbigo rinnova dunque la tradizione di un progetto che continua a educare i cittadini di domani, promuovendo partecipazione, ascolto e senso di appartenenza.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

"Ascoltatore attento di tutti e di tutto"
Turbigo - Funerali di don Giampiero
L'ultimo saluto a don Giampiero Baldi: nella sua storia Turbigo una celebrazione con tanti confratelli, amici e fedeli per ringraziare il Signore del suo servizio.
Giornata di lutto cittadino
Turbigo - Lutto cittadino per don Giampiero
Il provvedimento, in vigore per oggi 23 ottobre, giorno dei funerali, vuole essere “un segno di adesione al dolore dei familiari e della comunità”, e prevede la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche.
L'ultimo saluto a don Giampiero
Castelletto - Don Giampiero entra in chiesa durante una festa
Il ricordo di don Giampiero Baldi sarà oggi e domani con due rosari a Castelletto; giovedì alle 15 i solenni funerali nella parrocchiale di Turbigo.

Invia nuovo commento