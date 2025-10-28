Sebastiano "sindaco dei giovani"

Eletto il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi: Sebastiano Mazzoni, eletto con 80 voti come nuovo “Primo Cittadino”.

Una mattinata all’insegna della partecipazione civica e dell’entusiasmo quella vissuta oggi all’Auditorium della Scuola Secondaria di Primo Grado di Turbigo, dove si è svolta la proclamazione ufficiale del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Alla presenza del Sindaco Fabrizio Allevi, del Vice Sindaco Manila Leoni, del Presidente del Consiglio Comunale Dante Bolognesi e del Comandante della Polizia Locale Antonio Erbaio, gli studenti hanno vissuto un momento solenne e formativo, simbolo dell’impegno civico che nasce già tra i banchi di scuola.

A ricevere la fascia tricolore è stato Sebastiano Mazzoni, eletto con 80 voti come nuovo “Primo Cittadino dei Ragazzi”. Al suo fianco, in qualità di Vice Sindaco, Camilla Luvié, mentre a completare la squadra ci sono i consiglieri Emanuela Miri, Naomi Militello, Michela Fato, Dennis Prendi e Nikolas Abate.

“È un bellissimo momento per i nostri giovani studenti – ha commentato il Sindaco Allevi –. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un progetto al quale come Amministrazione teniamo molto: rappresenta una grande opportunità di crescita, educazione civica e responsabilità. È il modo migliore per far sentire i ragazzi parte attiva della loro comunità, partendo proprio dalla scuola.”

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Dirigente scolastica Giuseppa Francone e a tutto il personale docente e scolastico per l’impegno quotidiano con cui accompagnano gli studenti in questo percorso di formazione civica e umana.

Con questa nuova elezione, Turbigo rinnova dunque la tradizione di un progetto che continua a educare i cittadini di domani, promuovendo partecipazione, ascolto e senso di appartenenza.

