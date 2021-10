Sapori e colori nel segno della tradizione arconate: torna la 'Sagra d'Autunno' di Arconate. L'appuntamento è per domenica 17 ottobre. E lunedì fiera di S. Teresa.

Sapori e colori nel segno della tradizione arconate: torna la 'Sagra d'Autunno' di Arconate. L'appuntamento è per domenica 17 ottobre, alle 9, con l'apertura del mercatino di hobbistica in piazza Libertà; quindi alle 15 sfilata per le vie cittadine della Regina Sibreta e del Re Soquaun, mentre dalle 16 alle 17 e dalle 18 alle 19, sempre in piazza, scuola di magia per bambini con il 'Mago Dado'. Dalle 17 alle 18, ancora, show di magia per grandi e piccini di 'Mariano Navetta il Mago Comico'. Ma non è finita qui, perché in piazza Falcone e Borsellino saranno presenti gli animali da fattoria, con possibilità di giro sul calesse. E per l'intero pomeriggio ecco gli stand delle associazioni, il punto ristoro degli Alpini (salsicce in umido e polenta o polenta e zola) e castagne e carsensa con il Gruppo Folkloristico. Infine, lunedì 18 ottobre, sarà la volta della Fiera autunnale di Santa Teresa.

