Domenica 17 ottobre, la Festa sociale Avis di Arconate. Ritrovo alle 10.15 nel giardino parrocchiale, Santa Messa e, poi, premiazioni dei benemeriti.

L'appuntamento è domenica 17 ottobre. Ad Arconate, infatti, proprio in questa giornata è in programma la festa sociale Avis. Si comincerà, allora, alle 10.15 con il ritrovo presso il giardino parrocchiale in piazza Libertà; quindi, alle 10.30, ci sarà la celebrazione della Messa, mentre al termine, spazio alle premiazioni dei benemeriti. Da ricordare che i partecipanti, in caso di controllo, dovranno essere muniti di 'green pass'.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro