Domenica in fiera

A Magnago e Bienate, appuntamento con 'La nostra fiera'. Il 10 ottobre, ecco, nel capoluogo e in frazoone bancarelle, hobbisti, mostra micologica, agricoltura, ecc...

Bancarelle, hobbisti, mostra micologica, agricoltura, risottata, musica e balli... La domenica a Magnago e Bienate è stata in fiera. Già, perché proprio il 10 ottobre, ecco nel capoluogo e in frazione, come è stata ribattezzata, 'La nostra fiera'. Una giornata, insomma, all'insegna della condivisione e di diversi momenti di svago e relax per tutti. Un appuntamento organizzato dal Comune, in collaborazione con la Pro Loco, che ha richiamto tanti visitatori, non solo dal paese, ma anche dal territorio attorno.

