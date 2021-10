L'amore che dialoga con l'amore. Un viaggio che partendo dal cuore e dall'anima diventa un canto. 'Se l'universo è un petalo', il nuovo libro di Francesca Limoli.

L'amore che dialoga con l'amore. Un viaggio che partendo dal cuore e dall'anima diventa un canto, insieme spirituale e carnale, intimo e universale, sacro e profano, le cui visioni celebrano la vita, la luce, il silenzio, la bellezza e l'infinito. Le parole, alla fine, si mischiano con le emozioni, la condivisione e il coinvolgimento. Una pagina, poi un'altra e un'altra ancora, per dare vita e forma a 'Se l'universo è un petalo', il nuovo libro della poetessa, autrice di teatro e performer Francesca Limoli (edizione bilingue, italiano e francese; distribuito in Italia e in diversi Paesi del mondo). Un'opera in cui la stessa autrice esplora l'identità dell'interno e dell'esterno, guidata da una parola singolare e plurale, aprendo la via all'Unico, sena negarsi e affermandosi senza negare proprio l'Unico. "Tradurre queste poesie esige diverse visite meditative, per sperare di penetrare un universo dove vibrano l'indicibile e l'assoluto - spiega - Penso alla poesia mistica di Rabia Al Adawiyya, poetessa mussulmana nata a Bassora in Irak, figura maggiore del sufismo ("Ti ami di due amori, l'amore passione e l'amore che tu meriti...") e ad altre figure mistiche come Teresa d'Avila o Maria Maddalena de' Pazzi". Così, ecco che Francesca, in questo suo testo, compie il miracolo di essere nello stesso tempo visionaria, commovente e sincera. La sua parola è tessuta "nella kiswa dell'amore", lavata e profumata con l'incenso dell'aurora, con il fuoco e con le rose. La sua appartenenza allo spazio mediterraneo e la sua profonda conoscenza della storia, della religione, della filosofia e della letteratura d'Occidente e d'Oriente, poi, hanno svolto un ruolo determinante e fondamentale per nutrire il suo immaginario e la sua creazione, fino a farci pensare, interrogare e meditare, appunto, "Se l'universo è un petalo...".

