Il mondo a Dubai

Il mondo si ritrova a Dubai per sei mesi di Expo. Dopo l'appuntamento di Milano, adesso l'Esposizione Universale guarda al futuro sostenibile.

Expo Dubai parla di OPPORTUNITÀ – liberare il potenziale dei singoli e delle comunità per creare un futuro migliore, MOBILITÀ – sistemi innovativi di logistica, trasporto e comunicazione di persone, beni e idee, SOSTENIBILITÀ – accessibilità e resilienza delle risorse ambientali, energetiche e idriche. Per sei mesi Dubai si trasformerà in una vetrina mondiale in cui i Paesi partecipanti presenteranno al mondo il meglio delle loro idee, progetti, modelli esemplari e innovativi nel campo delle infrastrutture materiali e immateriali sui temi dell’Esposizione Universale. Dialogo, engagement e cooperazione: l’innovazione riparte da Expo 2020 Dubai! Expo 2020 Dubai è la prima Esposizione Universale a tenersi nell’area ME.NA.SA. (Medio Oriente, Nord Africa, Asia meridionale). L’occasione è di quelle imperdibili: l’Expo 2020 Dubai, in programma fino al 31 marzo 2022, sarà l’evento più grande e di maggior impatto nel panorama globale, organizzato per la prima volta nella regione del Medio Oriente, Africa e Asia del Sud (MEASA). L’esposizione Universale richiamerà migliaia i visitatori da ogni parte del mondo, anche dall’Italia, grazie all’inserimento degli Emirati Arabi Uniti nell’elenco D della Farnesina, ovvero tra le destinazioni verso cui sono consentiti gli spostamenti anche per motivi di turismo. La città emiratina - con le sue 100 mila camere d’albergo disponibili e i biglietti di ingresso a Expo già acquistabili - è pronta per mostrarsi al meglio e celebrare il ritorno alla vita dopo la pandemia: tante attrazioni nuove, come Ain Dubai, la ruota panoramica più alta del mondo situata su Bluewaters Island, che aprirà il prossimo 21 ottobre, la recentissima Deep Dive Dubai, per provare l’esperienza unica di immergersi nella piscina più profonda del mondo, oppure il Time Out Market inaugurato nel Souk Al Bahar di Dubai all’inizio del 2021 con 17 concept culinari a chilometro zero.

