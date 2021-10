Enogastronomia, natura, cultura e tradizioni nel programma della Mostra del Bitto in programma a Morbegno, in Valtellina, sabato 16 e domenica 17 ottobre.

Enogastronomia, natura, cultura e tradizioni nel programma della Mostra del Bitto in programma a Morbegno, in Valtellina, sabato 16 e domenica 17 ottobre. Per i visitatori l’opportunità di scoprire le bellezze di una valle che in autunno si tinge di mille colori e profuma di mosto d’uva. Nel centro cittadino, solcato da strette vie che si aprono in caratteristiche piazzette, fra antichi palazzi e chiese, si sviluppa una manifestazione che nel 2021 compie 114 anni. Un rito che si ripete da oltre un secolo quando, all’inizio dell’autunno, pastori e casari scendevano dai pascoli in cui avevano trascorso l’estate per vendere i rinomati formaggi che producevano. La Mostra del Bitto è un appuntamento imperdibile per chi è alla ricerca di genuinità che si ritrova con i prodotti a chilometro zero.

