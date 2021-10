Il 'rito' della colazione

Se l’aperitivo è un momento iconico intoccabile per molti giovani e lavoratori, con tutte le sue appendici come l’apericena, vi è anche un altro ‘rito’ che sta evolvendo sempre più in questi anni. Parliamo della colazione.

Se l’aperitivo è un momento iconico intoccabile per molti giovani e lavoratori, con tutte le sue appendici come l’apericena, vi è anche un altro ‘rito’ che sta evolvendo sempre più in questi anni. Parliamo della colazione, non più intesa semplicemente come il primo pasto della giornata, consumato al mattino, ma un vero e proprio momento da godersi al bar. “Da dopo il lockdown la gente cerca e vuole vivere nuovi momenti per stare insieme - ci commenta Marco de ‘Il Bistrò’ di via Dante a Inveruno - quindi anche la colazione non è semplicemente una brioche e un caffè e via, ma proprio uno stare insieme per chiacchierare e gustarsi prodotti di qualità”. L’attività è iniziata ad aprile 2019 dopo diversi locali della provincia, per poi collaborare con un laboratorio artigianale che cura la pasticceria fresca. “Il nostro punto di forza è la qualità - ci spiega - dal burro di Normandia alle migliori farine italiane, ovviamente nessun conservante. Ogni giorno abbiamo 23 referenze di croissant con ricette che cambiano ogni giorno”. Una colazione sempre più ‘scelta’ e ricercata, per chi vuole assaporarsi il momento. “La dinamicità del prodotto piace molto e poi la gente apprezza anche il ‘cosa’ vede. Noi siamo stati i primi qui in zona con le brioches bi-color (lampone, pistacchio e cioccolato), ma va tantissimo anche la colazione salata fatta al momento (salmone, bacon,...)”.

