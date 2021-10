La mostra micologica

Per gli appassionati e per gli amanti di funghi, domenica 10 ottobre a Cuggiono, ecco la 22^ mostra micologica organizzata presso gli spazi di Villa Annoni.

Con l’arrivo dei primi freddi cambiano anche gli alimenti ed i sapori da mettere in tavola. E se si pensa all’autunno viene automatico collegare la tradizione con i piatti a base di funghi. Proprio per gli appassionati e per gli amanti del ‘settore’ è dedicata la 22^ mostra micologica organizzata presso gli spazi di Villa Annoni. Durante tutta la giornata sarà inoltre attivo il servizio bar e ristoro. Una giornata davvero ‘saporita’ che non mancherà di coinvolgere tutti e dar modo di ‘spiegare’ l’importanza di saper riconoscere i funghi. Domenica 10 ottobre, nel pomeriggio, la premiazione dei funghi più particolari.

