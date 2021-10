Torna l’evento del Comune di Bernate Ticino che segna l’inizio definitivo della stagione autunnale. ‘Sapori d’autunno’ avrà luogo domenica 10 ottobre.

Torna l’evento del Comune di Bernate Ticino che segna l’inizio definitivo della stagione autunnale. ‘Sapori d’autunno’ avrà luogo domenica 10 ottobre presso il Parco Comunale di Casate, in modalità ridotta e nel pieno rispetto delle normative vigenti. Un pomeriggio di giochi e divertimenti in cui la Ditta Gioco Fiaba racconterà la storia di Milano dall’epoca dei Celti al Barbarossa, dalla peste ai bombardamenti. Un viaggio nella storia della nostra bella Milano...un po’ in italiano e un po’ in dialetto.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro