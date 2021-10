L'accoglienza Scout

Scout: il prossimo 10 ottobre, dalle 14 alle 17, ci sarà la ‘giornata dell’accoglienza’ per tutti i ragazzi e le ragazze dai 5 ai 12 anni.

Accoglienza, avventure, sfide, emozioni, nuove amicizie. Il mondo scout è questo e molto altro. Il prossimo 10 ottobre, dalle 14 alle 17, ci sarà la ‘giornata dell’accoglienza’ per tutti i ragazzi e le ragazze dai 5 ai 12 anni, per provare a vivere l’avventura scout a Castano Primo. L’incontro sarà in Villa Rusconi e per informazioni è possibile contattare castanoprimo1 [at] lombardia [dot] agesci [dot] it

