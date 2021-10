Aula consiglio e benemerenze

Busto Garolfo, domenica 10 ottobre, spalancherà le porte sia all'inaugurazione della nuova aula consiliare attesa da tempo sia alla consegna delle benemerenze civiche.

Due eccellenze celebrate in una sola giornata. Busto Garolfo, domenica 10 ottobre, spalancherà le porte sia all'inaugurazione della nuova aula consiliare attesa da tempo sia alla consegna delle benemerenze civiche. Il ritrovo delle autorità e dei cittadini è previsto per le 10.15 nel nuovo spazio adibito al consiglio comunale di piazza Concordia. Alle 10.30 partirà la cerimonia vera e propria con la partecipazione della Fanfara del terzo reggimento dei Carabinieri di Lombardia e del Corpo musicale cittadino Santa Cecilia. Alle 15.30 le due ensemble musicali si esibiranno in un concerto nel cortile del Municipio. Se Giove Pluvio dovesse gonfiare i muscoli l'appuntamento sarà nella sala Don Besana della Banca di Credito Cooperativo. Alle 18.30 si svolgerà il consiglio comunale con la consegna delle benemerenze civiche. Il consiglio comunale bustese avrà quindi luogo in una struttura più robusta sul piano logistico e funzionale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro