"Più voti; segnale importante"

Giorgio Braga, riconfermato sindaco di Robecchetto e Malvaglio. "Una vittoria frutto del lavoro dei cinque anni passati. Più preferenze rispetto al 2016, un segnale importante".

La soddisfazione che, inevitabilmente, si mischia con le emozioni. E, poi, quei "grazie" (tanti, tantissimi), che vuole rivolgere agli elettori che gli hanno dato nuovamente fiducia. "Un risultato davvero importante - commenta Giorgio Braga, riconfermato sindaco di Robecchetto e Malvaglio - Una vittoria che premia il lavoro messo in campo in questi cinque anni. Abbiamo anche ottenuto più preferenze rispetto alle elezioni del 2016 e tutto ciò è un ulteriore motivo di orgoglio e, in modo particolare, un segnale significativo. Ringrazio di cuore i singoli componenti della lista, per il grande impegno e la passione che hanno messo in campo nelle settimane appena passate, e un ringraziamento 'speciale' alle persone che ci hanno votato". Pronti, allora, adesso a cominciare il secondo mandato. "Le cose da fare sono diverse, alcune già programmate e partite, altre che vedranno la luce prossimamente - conclude - Noi ci siamo, per far tornare a vivere il paese dopo il lungo e difficile anno di pandemia ed emergenza. Costruiamo assieme il presente ed il futuro del capoluogo e della frazione".

