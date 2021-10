Paola Rolfi riconfermata

Il sindaco uscente e candidato di "Civica Dairago" si è confermato sulla poltrona principale del municipio di via Damiano Chiesa conquistando 1081 voti pari al 40,96 per cento.

Il dopo Paola Rolfi si chiama ... Paola Rolfi. Il sindaco uscente e candidato di "Civica Dairago" si è confermato sulla poltrona principale del municipio di via Damiano Chiesa conquistando 1081 voti pari al 40,96 per cento. Alle sue spalle si sono piazzati Milvia Borin (UniAmo Dairago) con 926 voti pari al 35,09 per cento e Federico Olgiati (Scelgo Dairago) con 632 pari al 23,95 per cento. Hanno votato 2701 elettori su 5162 pari al 52,32 per cento, con quarantadue schede nulle e venti bianche .

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro