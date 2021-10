Barlocco per altri 5 anni

Sindaco uscente, lo sarà per un altro quinquennio. Alessandro Barlocco è stato riconfermato sindaco a Villa Cortese.

Sindaco uscente, lo sarà per un altro quinquennio. Alessandro Barlocco è stato riconfermato sindaco a Villa Cortese. Appoggiato dalla lista "Insieme per Villa" ha ottenuto 2017 voti (67 per cento) avendo la meglio sulla sua unica antagonista Katia Jura (Nuovamente Villa) che si è fermata a quota 976 pari al 32,6 per cento. Lo scarto più ampio di voti tra i due candidati è stato fatto registrare nella sezione due dove Barlocco ha ottenuto 414 preferenze contro le 178 della sua avversaria. Anche nelle altre sezioni, però, il distacco è stato ampio: 349 contro 182 nella prima, 440 contro 214 nella terza, 407 contro 188 nella quarta, 406 contro 212 nella quinta.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro