Sala confermato tra 51% e 55%

Le prime proiezioni di SkyTg24 danno il sindaco di Milano Beppe Sala verso la riconferma direttamente al primo turno. Al momento le prime proiezioni lo mettono al 51-55%.

Probabilmente questa tornata era la più 'facile' per Beppe Sala, sindaco uscente e a questo punto quasi riconfermato per Milano. Il lavoro di questi anni, le Olimpiadi in arrivo nel 2026, il rilancio di un piano verde per la città e l'attrattività per molte imprese e investitori garantivano già un buon margine. L'idea di correre 'slegato' dai partiti del centrosinistra, che comunque lo sostengono, ha permesso di attrarre voti anche dal centrodestra, che ha candidato un personaggio troppo leggero per reggere il confronto.

Chi è Beppe Sala? Ecco la sua descrizione

"Sono Beppe Sala e da cinque anni svolgo uno “strano mestiere”, impegnativo e delicato ma gratificante: sono il Sindaco di Milano

Dopo una vita da manager in importanti aziende multinazionali, ho voltato pagina e ho iniziato a lavorare per la pubblica amministrazione. Sono stato Direttore Generale del Comune di Milano. E ho avuto l’onore e la profonda responsabilità di guidare l’Expo del 2015, un evento di grande successo che ha visto la partecipazione di milioni di persone provenienti da tutto il mondo e ha saputo mostrare il valore di Milano e dell’Italia.

È stato proprio durante il periodo entusiasmante e sfidante – a livello personale, umano e professionale – di Expo che ho iniziato a maturare la decisione di candidarmi alle primarie per diventare Sindaco della mia città".

