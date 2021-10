Malore in strada

Il malore improvviso, i soccorsi, ma purtroppo alla fine non c’è stato nulla da fare. È successo a Buscate, dove un uomo è stato colpito da un arresto cardiaco. Soccorso da alcuni passanti (tra i quali alcuni infermieri) e dal sindaco.

Il malore improvviso, i soccorsi, ma purtroppo alla fine non c’è stato nulla da fare. È successo a Buscate, dove un uomo è stato colpito da un arresto cardiaco. Subito, allora, alcuni passanti (tra i quali anche degli infermieri) sono intervenuti per prestargli le prime cure. Con loro pure il sindaco Fabio Merlotti, che in quel momento si trovava in Comune ed ha raggiunto il luogo. Immediate sono scattate le operazioni rianimatorie, con il massaggio cardiaco e con l’utilizzo del defibrillatore donato dai commercianti e dallo stesso Comune al centro anziani, prima di affidare il pensionato ai soccorritori della croce rossa. Ma, come detto, per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare e i medici in ospedale non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

