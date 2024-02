Finti tecnici del gas in azione a Buscate. L'allarme nelle scorse ore quando appunto i malviventi si sono presentati in paese, per mettere a segno la truffa.

Finti tecnici del gas in azione a Buscate. L'allarme nelle scorse ore quando appunto i malviventi si sono presentati in paese, per mettere a segno la truffa. Ma, l'intuito dei cittadini e il pronto interventi della Polizia locale ed ecco che i balordi si sono dileguati, come si dice, "a mani vuote". Da parte delle Forze dell'ordine, allora, l'appello alla massima attenzione e soprattutto a segnalare subito eventuali persone o episodi sospetti.

