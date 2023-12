Nosate piange Nicolò

Dolore, lacrime e disperazione. E poi solo e soltanto silenzio e un grande, immenso vuoto. Poche, pochissime le parole, tante invece le domande che hanno fatto e continuano a fare capolino nella testa: “Perché?”, “Come è potuto accadere?”, “Come si può morire così giovani, con tutta una vita davanti e tanti sogni e progetti ancora da realizzare?”. Nosate stamattina si è risvegliata con una terribile notizia. Tutto il paese piange il giovane Nicolò. È lui il ragazzo che questa notte ha perso la vita nell’incidente sulla Boffalora-Malpensa. Grande tifoso dell’Inter, lavorava come cuoco proprio a Nosate, la sua scomparsa ha colpito inevitabilmente l’intera comunità. Tutti infatti lo conoscevano. Tutti che oggi si stringono attorno alla famiglia in un momento così tragico.

