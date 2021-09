Riaperto il ponte sul Ticino, tra Turbigo e Galliate. Dopo alcuni mesi di chiusura, la struttura è tornata percorribile.

L’annuncio è arrivato sia dal sindaco di Turbigo, Christian Garavaglia, sia da quello di Galliate, Claudiano Di Caprio, proprio in queste ultime ore. Dopo mesi di chiusura, ha riaperto il ponte sul Ticino, al confine tra Lombardia e Piemonte. Uno ‘stop’ reso necessario per consentire una serie di interventi di messa in sicurezza e sollevamento della stessa struttura per la pulizia e la manutenzione degli appoggi e il rifacimento della soletta stradale.

