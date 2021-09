Appuntamento ludico organizzato dall'Amministrazione comunale e da Aps 'Genitoriamo' al parco nord di Villa Rusconi in occasione della settimana dei giochi della gentilezza.

La location sarà quella del parco nord di Villa Rusconi. L'appuntamento, invece, è per sabato 2 ottobre, alle 15. L'Amministrazione comunale di Castano, infatti, in collaborazione con l'associazione Aps 'Genitoriamo', in occasione della 6^ settimana nazionale dei giochi della gentilezza, ha organizzato 'A che gioco giochiamo?', momento ludico, incentrato sulla promozione delle pratiche, appunto, di gentilezza, rivolto ai nonni ed ai nipoti. Protagonisti saranno i bambini dai 3 ai 6 anni e per partecipare è necessaria la prenotazione al 348/0500439 (richiesto il possesso del 'green pass').

