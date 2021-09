"Piazza chiusa: lo dicono loro"

Voci su una possibile chiusura di piazza Mazzini. La Lega presenta un'interpellanza e aggiunge: "Non siamo noi a dirlo, ma alcuni componenti dell'attuale Amministrazione".

"Piazza chiusa: non siamo noi a dirlo, ma alcuni componenti dell'attuale Amministrazione". Che le voci su una possibile chiusura del centro storico di Castano avrebbe, inevitabilmente, acceso la discussione, in fondo c'era da aspettarselo. Anzi, proprio sulla questione la Lega, sui banchi della minoranza in consiglio comunale, ha presentato anche un'interpellanza. "Chiediamo che il sindaco e l'attuale squadra di governo facciano chiarezza - commentano gli esponenti del Carroccio castanese - Il primo cittadino, infatti, afferma che da parte nostra o c'è malafede, raccontando qualcosa che non corrisponde al vero, oppure non siamo in grado di leggere la documentazione e il progetto che la stessa maggioranza ha portato nella massima assise cittadina qualche anno fa. Vogliamo far notare al sindaco che la voce di una possibile chiusura di piazza Mazzini non siamo noi che la stiamo mettendo in giro tra i commercianti e la popolazione, bensì alcuni membri proprio della sua Amministrazione. E sui documenti in merito ad una riqualificazione di quest'area, allora ci chiediamo, dove sono finite le zone verdi previste vicino alla chiesa di San Zenone e in prossimità di corso San Rocco? Forse sono loro che prima propongono e poi non hanno la consapevolezza di ciò che presentano".

