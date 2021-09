'Il Boss del paranormal' a Busto

Le vecchie carceri di via Borroni a Busto Arsizio faranno da sfondo a una nuova puntata de 'Il Boss del paranormal', che andrà in onda su DMAX il 31 ottobre.

Le vecchie carceri di via Borroni a Busto Arsizio faranno da sfondo a una nuova puntata de 'Il Boss del paranormal', che andrà in onda su DMAX il 31 ottobre. Lo show, condotto da Daniele Bossari, è un viaggio tra misteri, curiosità, enigmi del mondo del paranormale, raccontati con uno sguardo ironico e distaccato. In questi giorni la MRK production ha girato alcune scene al piano terra dell’edificio dove Bossari, tra demoni e fantasmi, interpreta il guardiano della “soglia” che passa da una dimensione all’altra senza soluzione di continuità. “Una location inquietante, ma anche affascinante, dove si avverte ogni tipo di energia”, così l’ha descritta il noto conduttore.

