I cittadini al futuro sindaco

Risposte e opinioni differenti; e, in fondo, diversamente non avrebbe potuto essere. Che cosa vorrebbero chiedere, insomma, a pochi giorni dalla tornata elettorale del 3 e 4 ottobre, i cittadini di Buscate al futuro sindaco? "Di sicuro qualche iniziativa che possa far rivivere il centro paese - dice una signora". "Quello che mi piacerebbe è che la piazza San Mauro e la zona centrale venissero prese un po' più in considerazione - continua la titolare di un esercizio commerciale - Purtroppo, infatti, per molti aspetti ci sentiamo isolati e dimenticati. Quindi, eventi oppure momenti per rianimarlo sarebbero fondamentali". "Bisognerebbe lavorare sul commercio - ribadisce un signore - I negozi, alla fine, sono sempre meno. In parallelo, poi, implementare le attività sportive e sociali". "Maggiore occupazione per i tanti disoccupati che ci sono - afferma un uomo - Un aiuto concreto a queste persone". "Sistemare il parco con la villa bellissima - conclude un altro signore - Intervenire su alcune strutture, spesso abbandonate, presenti in paese".

"AL NUOVO SINDACO, VORREI CHIEDERE..."



