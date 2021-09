Filippo De Paoli ed Eleonora Montagnana si sono “virtualmente” trovati nel mezzo di una collaborazione che si è rivelata immediatamente e spontaneamente favorevole ed efficace.

Da mercoledì sarà disponibile in streaming e in digitale “OUVERTURE FINALE”, singolo del duo composto dalla violinista ELEONORA MONTAGNANA e dal compositore FILIPPO DE PAOLI, che anticipa un album di prossima uscita.

Coinvolti nella composizione di alcuni brani originali utilizzati come colonna sonora per una produzione internazionale, Filippo De Paoli ed Eleonora Montagnana si sono “virtualmente” trovati nel mezzo di una collaborazione che si è rivelata immediatamente e spontaneamente favorevole ed efficace. L'incontro ha dato inizio ad un processo istintivo, rapido ed inevitabile e l'urgenza creativa dei due artisti è stata tale che il progetto musicale ha preso vita subito, con pochi messaggi vocali, qualche email e una telefonata.

Entrambi i musicisti non solo non si conoscevano prima e non avevano la minima idea che le loro capacità compositive si potessero rivelare così complementari, ma ad oggi non si sono mai incontrati di persona.

"Ouverture Finale" è la partenza ed il traguardo, l'intuizione e la realizzazione.

È la canzone che dà vita al progetto e che chiude il cerchio preparando la strada per la pubblicazione dell’album.

È musica classica che incontra il pop, elettronica che esplode nell'epicità, colonna sonora di nuovi fotogrammi in attesa di muoversi.

«Ouverture Finale – raccontano i due musicisti – è nata quasi per caso come il nostro incontro virtuale ed è proprio la casualità di una collaborazione tra persone sconosciute che crea un'armonia improvvisa, imprevista e sorprendentemente naturale. E' la porta di accesso ad un mondo nuovo, creatosi spontaneamente e che segue le inevitabili trasformazioni del tempo in movimento».

Eleonora Montagnana è una violinista, autrice, performer e attrice italiana. Di formazione classica si è laureata nel 2012 al Conservatorio G. Tartini di Trieste, proseguendo poi l'attività musicale collaborando con importanti Orchestre come la "Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna", l'OGI, L'Orchestra Filarmonica Italiana e molte altre realtà. Attualmente è conosciuta in ambito pop grazie alla partecipazione a programmi televisivi, registrazioni e concerti in cui ha affiancato artisti di fama nazionale e internazionale come Mika, Vasco Rossi, Mina, Loredana Bertè, Paola Turci, Nek, Renato Zero, Francesco Gabbani, Le Vibrazioni, etc. Nel 2019 inizia un nuovo percorso in qualità di compositrice, sancito dall'uscita del suo primo singolo strumentale "Orange tree".

Filippo De Paoli è un musicista, produttore, compositore, sound designer, arrangiatore e vocalist italiano, titolare degli studi di produzione musicale Musicustom (www.musicustom.com). Leader della rock band Plan De Fuga, Filippo è autore/co-autore e produttore in collaborazione con Carosello Records, Media Records, Evento Musica, Sony Music, Warner Chappell, Edizioni Curci e per artisti come Francesco Renga e Irene Fornaciari. È inoltre compositore e sound designer presso varie agenzie di video produzione italiane e Tv nazionali, come la Rai, nonché sound designer di Motion Graphics e di videogames. Nel 2010 vince il premio Special Star della sezione “Tecnica audiovisiva” nella XIV edizione del Premio Mediastars per la colonna sonora della campagna Richard Ginori (Best Film Award at Cannes).

