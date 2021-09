Il 5^ Chocolate Festival

Per gli amanti del cioccolato, definito il 'nettare degli dei', l'appuntamento è sicuramente il 2 e 3 ottobre in Villa Annoni.

Cremoso o da addentare... in salsa sulla frutta o dagli aromi più speziati. Si sà, il cioccolato piace davvero ad adulti e bambini. Per gli amanti del cioccolato, definito il 'nettare degli dei', l'appuntamento è sicuramente il 2 e 3 ottobre in Villa Annoni. Torna infatti, con la sua quinta edizione, il Cuggiono Chocolate Festival. Un appuntamento con il cioccolato artigianale che richiama sempre molti cittadini anche dai paesi vicini.

Nelle due giornate 'gustose' si terrà la Fabbrica di Cioccolato (laboratori per bambini, lezioni per adulti, cooking show), una mostra mercato (stand aperti dalle 10 alle 19 sia sabato che domenica) e la realizzazione della tavoletta da guiness (obiettivo sui 22 metri!!!). Una due giorni davvero da 'assaporare' nel pieno rispetto delle nromative anti Covid-19.

Cooking Show

sabato alle 15 - Come nasce una Sacher?

sabato alle 18 - Tavoletta da guinness di 22 metri

domenica alle 15 - La 'pralina' di Cuggiono

