I 'Master' invernali sono riservati ad atleti dai 30 ai 90 anni, provenienti da 55 nazioni e si svolgeranno a Ponte di Legno-Tonale.

"Un'ottima notizia, che per la Lombardia assume una doppia e importante valenza sia in chiave turistica, sia sotto l'aspetto prettamente sportivo". Il presidente della Regione Lombardia, a nome dell'intera Giunta, esprime così soddisfazione per la decisione dell'Associazione internazionale Master Games di assegnare alla Lombardia i 'Winter Master Games' per il 2024. I 'Master' invernali sono riservati ad atleti dai 30 ai 90 anni, provenienti da 55 nazioni e si svolgeranno a Ponte di Legno-Tonale (per gli sport della neve) e in Val Chiavenna (per le discipline del ghiaccio). L'evento, che si svolgerà dal 10 al 21 gennaio 2024, vedrà la presenza di oltre 3.000 partecipanti ai quali andranno aggiunti gli accompagnatori. "Ringrazio - conclude il governatore - tutti coloro che hanno lavorato per centrare questo obiettivo, partendo dal ministro Garavaglia. Con una citazione particolare per Manuela Di Centa, consigliera per lo Sport del ministero del Turismo, che con determinazione e grande professionalità ha dato un contributo particolarmente importante per raggiungere il traguardo".

