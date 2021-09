"Energie, passione e idee nuove"

In attesa del voto del 3 e 4 ottobre, tre domande ai candidati sindaci. Ecco, allora, Franca Colombo, alla guida della lista 'Insieme per Buscate - Il bene di tutti'.

Il 3 e 4 ottobre sarà il momento di recarsi alle urne per eleggere i nuovi sindaci e le future Amministrazioni comunali; ma prima ecco tre domande che abbiamo voluto fare ai candidati delle singole liste presenti al voto. Siamo, allora, a Buscate con Franca Colombo di 'Insieme per Buscate - Il bene di tutti'. I punti di forza della lista? Una lista è composta da persone, ma anche da idee e progetti da concretizzare durante i prossimi 5 anni. La mia lista rappresenta al meglio il paese: abbiamo giovani, pensionati, genitori, volontari, commercianti, liberi professionisti, imprenditori, dipendenti, laureati e diplomati. Le persone che sono ‘Insieme per Buscate’ rappresentano ogni aspetto del nostro Comune e portano la voce ed il pensiero di tutti i buscatesi. Abbiamo il tempo, la voglia e le giuste motivazioni per fare “il bene di tutti”. Il progetto più importante del programma? Il nostro progetto principale è la Città della Salute, da edificare nell’area prevista dal Pgt, quindi via Milano. Realizzeremo anche una clinica veterinaria per i nostri amici animali. Vogliamo fare di Buscate un fiore all’occhiello in tema di sanità pubblica, oltre ai vantaggi occupazionali che ne deriveranno. Perchè votare la vostra lista? Buscate ha bisogno di cambiare. In questa campagna elettorale abbiamo dimostrato ai nostri concittadini di essere diversi, nonostante i continui tentativi di polemiche social, abbiamo pensato solo a lavorare a testa bassa e a consegnare tutto il materiale nelle case, perchè ‘Insieme per Buscate, il bene di tutti’ non ha dei cittadini di serie A e altri di serie B, ma informa tutti e non dimentica chi non accede a Facebook. Noi siamo il cambiamento che serve a Buscate con modi, energie e idee nuove.

