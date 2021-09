"Ambientalisti a vari livelli"

In attesa del voto del 3 e 4 ottobre, tre domande ai candidati sindaci. Ecco, allora, Gilberto Rossi, alla guida della lista 'Buscate Verdi Civici'.

Il 3 e 4 ottobre sarà il momento di recarsi alle urne per eleggere i nuovi sindaci e le future Amministrazioni comunali; ma prima ecco tre domande che abbiamo voluto fare ai candidati delle singole liste presenti al voto. Siamo, allora, a Buscate con Gilberto Rossi di 'Buscate Verdi Civici'. I punti di forza della lista? Siamo un gruppo di ambientalisti che lavorano a vari livelli istituzionali e associativi sui temi ambientali in ambito comunale e della Città Metropolitana di Milano. Il progetto più importante del programma? Abbiamo già un risultato: tutti parlano in questa campagna elettorale dei numerosi problemi ambientali del paese e della nostra zona ed è merito della nostra tenacia e caparbietà nel porre all’attenzione di tutti queste tematiche. Per molto tempo siamo stati gli unici a sostenere alcune cose, come per esempio la chiusura dell’inceneritore Accam, il recupero dell’intera cava a scopi sociali-ricreativi, la valorizzazione dell’area ex depuratore, una manutenzione non occasionale del verde pubblico, la necessità di sviluppare la mobilità dolce. Uno dei progetti più importanti è il recupero ambientale della cava e il nuovo piano regolatore. Perché votare la vostra lista? Dare voce in Comune e in Città Metropolitana a chi coerentemente lavora da anni sul miglioramento dell’ambiente e vuole concretamente affrontare la crisi climatica anche con interventi locali.

