Scopa d'assi per Emilio

Anche quest’anno si è svolto l’ormai tradizionale torneo di scopa d’assi dedicato a Emilio Re. Giunto alla sesta edizione è un evento che vuole commemorare il conosciuto e stimato artigiano cuggionese assiduo frequentatore della piscina fin dalla sua inaugurazione. Un torneo fortemente voluto dagli amici di sempre, con il consenso e il sostegno della famiglia di Emilio, gli stessi con cui amava giocare a carte sulla terrazza della piscina, e che in questa maniera vogliono continuare una tradizione in ricordo di una persona che ha lasciato un segno nel cuore di molti. Le coppie, estratte a sorte, si sono confrontate in una giornata interamente dedicata al torneo presso la piscina. Alla fine la bravura e quel pizzico di fortuna che sempre accompagna il gioco delle carte ha premiato la coppia Sergio De Mitri e Daniele Ravezzani che s sono aggiudicati gli orologi messi in palio dall’oreficeria 'Re' di Cuggiono, mentre la targa resterà esposta in piscina fino a quando verrà sostituita dalla successiva per andare a fare compagnia alle precedenti nello storico negozio di Emilio. Appuntamento all’estate prossima per la settima edizione di un continuo ricordo di un amico.

