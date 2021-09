La Fiera di San Martino si farà

La Fiera di San Martino ad Inveruno si farà. Il Covid ha già fatto saltare l'edizione del 2020, ma l'Amministrazione è ben determinata nel farne, adesso, un'edizione speciale.

La Fiera di San Martino ad Inveruno si farà. Il Covid ha già fatto saltare l'edizione del 2020, ma questa si spera di no. Quantomeno l'Amministrazione è ben determinata nel farne un'edizione speciale. “La volontà è quella di procedere con la realizzazione dell'evento, naturalmente molto ridimensionato, partendo dal programma che avevamo preparato (e non realizzato) l'anno scorso – spiega il sindaco Sara Bettinelli - Gli appuntamenti si svolgeranno sicuramente la domenica e stiamo lavorando per il lunedì. Non ci saranno i padiglioni al chiuso. Al momento si prevede per la domenica: un'edizione autunnale di Floribunda al parco, gli hobbysti lungo Via Magenta, il mercato contadino in Piazza San Martino, la messa con la benedizione di alcuni mezzi agricoli che simbolicamente verranno posizionati innanzi alla chiesa. Il lunedì stiamo valutando per la presenza delle bancarelle. È ancora un work in progress, ma c'è la certa volontà da parte dell'amministrazione e della macchina comunale di fare quanto possibile per realizzarla”.

