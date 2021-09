La festa delle associazioni

Si svolgerà domenica 26 settembre in piazza mercato a Magenta la 25^ festa delle associazioni. Dopo lo 'stop' per il Covid, eccola, allora, pronta a tornare.

Si svolgerà domenica 26 settembre in piazza mercato a Magenta la 25^ festa delle associazioni. Dopo lo scorso anno, quando non venne organizzata a causa della pandemia, questa viene accolta dal mondo associativo magentino come una bellissima notizia. Sono migliaia le persone che ruotano attorno alle associazioni culturali e sociali. “Un traguardo importante – ha commentato il presidente della Pro loco Pietro Pierrettori che organizza l’evento - un punto essenziale è poterci ritrovare e, soprattutto, ricordare il senso dei rapporti che si sono allentati durante questo periodo”. I contatti tra Pro loco e amministrazione comunale di Magenta perdurano dalla scorsa estate con l’intento di organizzare un evento di rilievo nella massima sicurezza. “Ringraziamo il Sindaco Chiara Calati e il vice e assessore alla Polizia locale Simone Gelli con i quali abbiamo raggiunto un’intesa. Vero che piazza Liberazione era decisamente meglio come spazio per la festa, ma non è stato possibile. La piazza ha molte attività di ristoro all’aperto che devono giustamente lavorare. Non avremmo mai potuto togliere il loro spazio. E così piazza mercato è stata accolta come un ottimo suggerimento”. Alpini, Protezione Civile, Scout, Bersaglieri, Avis, Aido, Admo, Aicit e tantissime altre si ritroveranno per divulgare le loro attività e magari reclutare qualche nuovo volontario. Naturalmente con qualche restrizione in più rispetto agli anni passati, come sottolinea il presidente Pierrettori. “Non si potranno effettuare giochi o intrattenimenti nelle postazioni e stiamo valutando come organizzare al meglio la questione dei green pass. Ci saranno delle limitazioni, ma esserci sarà la cosa più importante”.

