Rifioriscono le aiuole

Le aiuole tornano a fiorire! È in questi giorni che dei piccoli e grandi giardinieri d’eccezione hanno messo mano alle aree verdi davanti al Municipio.

Le aiuole tornano a fiorire! È in questi giorni che dei piccoli e grandi giardinieri d’eccezione hanno messo mano alle aree verdi davanti al Municipio, sistemandole, rimuovendo le erbacce e mettendo a dimora delle nuove piantine. “Sono i ragazzi ospitati nelle comunità buscatesi ‘La casa di Anna’ e ‘Jonata 90’ - spiega il sindaco Fabio Merlotti - Che insieme al Comune, hanno attuato un progetto educativo che passa anche attraverso dei lavori per la comunità. Tale collaborazione, nata come sperimentale, è stata recentemente estesa di modo che diventi continuativa, per il bene dei ragazzi e a vantaggio di tutta la comunità”.

