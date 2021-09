Corso di difesa femminile

Sospeso a causa della pandemia, ora è pronto a ripartire. Ecco, infatti, a Castano il corso di difesa personale femminile e antiviolenza.

Sospeso a causa della pandemia, ora è pronto a ripartire. Ecco, infatti, a Castano il corso di difesa personale femminile e antiviolenza, con workshop sulla legittima difesa e sessioni a numero chiuso sulle discipline collegate al mondo del tiro sportivo, promosse dal Comune e dalla Polizia locale con il patrocinio della Regione. Più nello specifico, le attività sono in calendario il martedì dalle 20.10 alle 21.40 e il giovedì dalle 21.10 alle 22.40, presso la palestra di via Del Pozzo; e assieme spazio anche a sessioni al tiro a segno di Galliate. Per poter partecipare, oltre al certificato medico per attività ludica o sportiva non agonistica in corso di validità, è obbligatorio il possesso del ‘green pass’ o esito del tampone negativo valido solo per 48 ore. Eventuali nuove domande d’iscrizione corredate della relativa documentazione vanno inoltrate all’indirizzo mail ufficio [dot] comunicazione [at] comune [dot] castanoprimo [dot] mi [dot] it e verranno valutate singolarmente a discrezione del referente del corso, in base alla disponibilità organizzativa, logistica e di sicurezza.

