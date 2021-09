"Presente e futuro da rilanciare"

Gabriele Marzorati, candidato sindaco di 'Rilanciamo Robecchetto e Malvaglio' (Lega e Centrodestra) ha presentato la lista e il programma.

Quella parola, che poi è anche nel nome della lista, ripetuta più e più volte sia durante la prima presentazione a Malvaglio, sia nel secondo appuntamento a Robecchetto: "Rilanciamo". Perché è proprio su un rilancio del capoluogo e della frazione che il candidato sindaco Gabriele Marzorati e la sua squadra ('Rilanciamo Robecchetto e Malvaglio', appunto, Lega e Centrodestra) vogliono puntare l'attenzione per il presente e il futuro. "Siamo in una realtà davvero molto bella e con diverse potenzialità, ma per la quale, purtroppo, in questi ultimi anni, si è fatto molto poco - ha commentato lo stesso Marzorati - Il nostro impegno, allora, è e sarà a 360 gradi, non tralasciando nessuno, anzi cercando il più possibile di valorizzare tutto ciò che c'è attorno a noi". Gli ambiti di intervento all'interno del programma elettorale, pertanto, sono differenti: "La sicurezza, ad esempio, è certamente un obiettivo da perseguire e sono proprio la politica e l'Amministrazione che devono far fronte ad una simile e importante esigenza - spiega - In tale senso, quindi, ci muoveremo con maggiori controlli, grazie pure all'utilizzo delle apposite e specifiche apparecchiature tecnologiche, e mettendo in campo le varie ordinanze per prevenire e reprimere possibili situazioni che possono ledere la tranquillità dei cittadini. Proseguendo, altri temi fondamentali sono la salute (istituzione di un dispensario farmaceutico a Malvaglio e la verifica della possibilità di creare un poliambulatorio) e il sociale (azioni per migliorare il supporto agli anziani, 'buono famiglia', progetti di reinserimento nel mondo del lavoro, incremento dei servizi di assistenza domiciliare, registro badanti e collaboratori domestici). Ancora, la scuola (accordi e iniziative sovracomunali, borse di studio, registro per tutor), la cultura (eventi e momenti di incontro), lo sport (messa in sicurezza dei vari impianti, collaborazione costante con le associazione sportive, sportello bandi regionali e bonus, premiazioni dei giovani talenti); fino ad arrivare alle attività produttive (favorire il 'km 0', studiare la possibilità di introdurre modalità di detassazione e defiscalizzazione e promozione di fiere) e all'innovazione (nuovo sito comunale, implemento dei servizi al cittadino in via telematica, creazione di un sistema multicanale di comunicazione tramite i social network, introduzione di nuove aree wi-fi, pannello a led informativo e investimenti in infrastrutture tecnologiche). E, in ultimo, spazio alla cura dell'ambiente e del territorio (pulizia dei parchi cittadini, creazione di piste ciclabili, sistemazione dell'area cimiteriale e zone limitrofe, lotta all'abbandono dei rifiuti e coinvolgimento della popolazione in attività di volontariato).

