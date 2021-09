Lo Swank Rally Sardegna, dal 28 settembre al 2 ottobre, si distingue per prove speciali auto-cronometrate il cui prologo sarà al campo di motocross della Malpensa.

Lo Swank Rally Sardegna, in programma dal 28 settembre al 2 ottobre, si distingue per prove speciali auto-cronometrate il cui prologo sarà al campo di motocross della Malpensa, martedì 28 settembre, dove alle 16 prenderà il via la prova speciale prologo, alla quale seguirà cena e serata musicale. Giunto alla terza edizione questo evento, fortemente voluto da Renato Zocchi e Adventure Riding (www.adventureriding.it), è capace di unire sapientemente turismo e competizione con quello spirito da gentlemen driver. Piloti che a cavallo delle loro belle e particolari moto, che vanno dalle più storiche alle più moderne fuoristrada, si confronteranno sui più bei percorsi off-road della Sardegna. Tra i partecipanti alla questa edizione¸ oltre 140 iscritti rappresentanti 12 nazioni, segnaliamo big dell’ off road mondiale come Franco Picco e Alessandro Botturi in sella alle Yamaha ufficiali. A questi si è aggiunto Alex Salvini che subito dopo l'ultima prova dei Campionati Assoluti d'Italia Enduro in cui è a un passo dalla conquista del titolo italiano della classe 450 4T,farà il suo esordio nei rally partecipando alla terza edizione dello Swank Rally di Sardegna. A questi nomi illustri del settore moto fanno eco quelli del Campione del mondo di sci Giorgio Rocca, il team Breitling con Il campione del mondo MTB Marco Aurelio Fontana e Irene Saderini, che dopo avere commentato tanta moto GP, proverà a diventare protagonista attiva. Al via, inoltre, dal mondo della moda, Ottavio Missoni, vincitore della classe vintage che riproverà ad ottenere il primato e il team Cagiva con le storiche moto vincitrici della Dakar. Dopo il prologo Il giorno successivo sempre con partenza dal crossodromo Lombardo i piloti affronteranno la prima tappa fino a Genova con una seconda prova speciale prima dell’imbarco per la Sardegna. Scesi dalla nave, i successivi tre giorni di gara saranno da 200 a 300 km ciascuno su un tracciato misto: da Porto Torres ad Alborea e ritorno tra sterrati, pietraie, dune e tutta la magnifica varietà di terreni che la Sardegna può offrire. L’organizzazione è stata possibile anche grazie al supporto di Yamaha Motor, MBE e Breitling, sponsor di questa edizione. Prestigiosa anche l’assistenza tecnica di cui i partecipanti potranno usufruire con partner tecnici come Anlas per gli pneumatici, RS Moto e Enduro Republic per assistenza e noleggio moto. Vi sapremo dire come è andata e potrete seguire anche il report Day by Day su www.aMotoMio.it

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro