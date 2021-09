L'appuntamento è per domenica 10 ottobre, dalle 8 alle 19. Tutto pronto a Magnago per 'La nostra Fiera' che, come detto vedrà in paese una serie di momenti per grandi e piccoli.

L'appuntamento è per domenica 10 ottobre, dalle 8 alle 19. Tutto pronto a Magnago per 'La nostra Fiera' che, come detto, durante l'intera giornata, vedrà in paese una serie di momenti per grandi e piccoli. Spazio, allora, alla risottata a cura della Pro Loco Bienate-Magnago, quindi 'TuttoNatura', passando per la festa dell'agricoltura, la mostra micologica, le attrazioni e gli spettacoli per i bambini, l'esposizione di commercianti e hobbisti e la musica dal vivo. Da sottolineare che l'ingresso è consentito solo con il 'green pass' e, in caso di maltempo, la manifestazione potrebbe subire delle variazioni.

