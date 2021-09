Pronti alla 'due giorni' di Fiera Autunnale a Busto Garolfo. L'appuntamento, allora, è per il 3 e 4 ottobre, con una serie di momenti per tutti.

Pronti alla 'due giorni' di Fiera Autunnale a Busto Garolfo. L'appuntamento, allora, è per il 3 e 4 ottobre, con una serie di momenti per tutti. Ecco, infatti, il mercatino delle curiosità (artigianato antico, ingegno creativo, collezionismo), quindi 'Talk Nerdy To Me 2.0' (cosplay con contest, torneo di Fifa e Tekken, graffiti, stand DnD, Dj set e bancarelle); ancora, i 'Giochi dei nonni' (percorso ludico-culturale con giochi in legno), il laboratorio 'Profumi di Busto' (distillazione di profumi a cura della Fattoria Didattica Murnee), lo spettacolo di burattini 'L'ultimo lupo' (teatro di burattini di Ivano Rota, a cura di CSBNO) e, infine, le mostre 'Stemmi nobiliari e lapidi commemorative' (con il Gruppo di Ricerca Storica), 'Cellular Structures' (Indipident Artists) e 'Indifumetti' (viaggio nei fumetti indipendenti di Stefano Ratti). Ricordiamo che accedere alla fiera bisognerà essere in possesso del 'green pass', da esibire in caso di controllo.

