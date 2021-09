Braga si presenta a Malvaglio

Dopo Robecchetto sarà, adesso, la volta della frazione di Malvaglio. Venerdì 17 ottobre, alle 21, infatti, Giorgio Braga, sindaco uscente di nuovo in corsa alle prossime elezioni comunali con la lista Civitas (attuale squadra di governo del paese), presenterà, in piazza San Bernardo, il suo gruppo e il suo programma alla popolazione.

Dopo Robecchetto sarà, adesso, la volta della frazione di Malvaglio. Venerdì 17 ottobre, alle 21, infatti, Giorgio Braga, sindaco uscente di nuovo in corsa alle prossime elezioni comunali con la lista Civitas (attuale squadra di governo del paese), presenterà, in piazza San Bernardo, il suo gruppo e il suo programma alla popolazione. La manifestazione si svolgerà in ottemperanza delle norme anti-Covid, per cui i posti disponibili saranno limitati; è possibile prenotare inviando una mail a lista [dot] civitas2021 [at] gmail [dot] com. E per partecipare all'evento è necessario essere in possesso del 'green pass' o di un tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro