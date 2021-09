Riaperto il ponte sul Naviglio

Dopo quasi due mesi di ‘stop’ e alcuni rinvii alle precedenti possibili aperture, è tornato transitabile il ponte sul Naviglio a Turbigo, lungo la Statale. Le auto e gli altri mezzi, quindi, possono tornare a passare, anche se il traffico sarà, almeno in questa fase, regolato da un impianto semaforico, dal momento che gli interventi alla struttura proseguono.

