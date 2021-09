Gioco da una parte, possibilità di gustarsi qualche risata liberatoria dall'altra. Ha almeno due valori aggiunti la 'Supertombolata in ringhiera' ad Arluno.

Gioco da una parte, possibilità di gustarsi qualche risata liberatoria dall'altra. Ha almeno due valori aggiunti la 'Supertombolata in ringhiera' proposta per domenica 19 settembre alle 15 dal gruppo 'Gli amici della Ringhiera' nel cortile del Centro anziani di Corso Papa Giovanni XXIII ad Arluno. L'iniziativa si svolgerà in occasione della festa dedicazione della chiesa ai Santi Apostoli Pietro e Paolo. Per poter partecipare all'appuntamento serviranno il possesso del 'green pass' e della mascherina.

