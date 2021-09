Ahymè: festival di integrazione

Al via domenica 19 settembre da LA CAPLERA di MEDESANO (Parma) la terza edizione di AHYMÉ, il festival interculturale dell’integrazione dedicato alla cultura e alla musica internazionale. La manifestazione è ideata dall’artista, musicista, compositore e autore Bessou Gnaly Woh (Presidente dell’Associazione “Colori d’Africa – APS”) con il coordinamento musicale di Giovanni Amighetti, insieme alla casa di produzione Arvmusic e all’agenzia di management Griot.de.

Ahymé è un festival di condivisione in cui la musica ha un ruolo fondamentale in quanto strumento di dialogo tra i popoli, una forma d’espressione che unisce diverse culture. Un momento di incontro fra persone con differenti tradizioni e costumi al fine di sensibilizzare e promuovere l’inclusione sociale e la convivenza civile.

La serata di presentazione, che si terrà domenica 19 settembre presso LA CAPLERA (Strada Costa Garibalda, 11, Medesano), avrà inizio alle ore 18.00 (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria inviando una email al seguente indirizzo info [at] museocineseparma [dot] org).

L’evento vedrà come protagonisti il Presidente dell’Associazione “Colori d’Africa – APS” BESSOU GNALY WOH, il fotografo e regista ARTURO DELLE DONNE, la vicedirettrice del Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma CHIARA ALLEGRI, il pittore parmigiano ENRICO ROBUSTI, lo storico dell’arte ALESSANDRO MALINVERNI, la psicoterapeuta LAURA CASTALDINI, l’esperta in politiche di genere FABRIZIA DALCÒ, il presidente di Impresa Donna CNA Parma SANDRA ROSSI e il regista GIANPAOLO BIGOLI. Gli ospiti della serata daranno vita a un talk dal titolo “Dialogare sul dialogo”. L’incontro sarà preceduto da un’apericena e una degustazione di vini provenienti da vitigni autoctoni del produttore Altavia di Dolceacqua.

Agli eventi che si terranno a La Caplera di Medesano e al Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma, si aggiunge un nuovo appuntamento il 23 settembre a MILANO presso Villa Scheibler (Via Felice Orsini, 21 – inizio serata ore 19.30 – ingresso su invito), in occasione dell’inaugurazione della sesta edizione dell’Afro Fashion Week Milano. L’evento si inserisce nel programma della Milano Fashion Week 2021.

Il festival Ahymé, dopo la tappa milanese del 23 settembre, proseguirà con sei appuntamenti che si terranno tra il 24 settembre e il 21 ottobre presso il Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma e vedranno come ospiti il fisarmonicista e compositore russo VLADIMIR DENISSENKOV (24 settembre), lo scrittore camerunese EMMANUEL EDSON (1 ottobre), la cantautrice ivoriana PROUDENCE (2 ottobre), il violinista e percussionista del Canzoniere Grecanico Salentino MAURO DURANTE insieme al chitarrista, produttore e compositore JUSTIN ADAMS (6 ottobre), il pianista e compositore israeliano OMER KLEIN (20 ottobre) e il pianista ADAM KROMELOW che presenterà il progetto “Genesis Piano Project” (21 ottobre).

Protagonista degli eventi in programma il 23 settembre a Milano e l’1 e il 2 ottobre a Parma sarà il polistrumentista del Burkina Faso PETIT SOLO DJABATE che presenterà in anteprima live il suo nuovo progetto discografico “play@esagono”, realizzato con il musicista e produttore GIOVANNI AMIGHETTI, il chitarrista, Direttore Artistico e Responsabile del dipartimento di chitarra del CPM Music Institute di Milano LUCA NOBIS e con il bassista VALERIO “COMBASS” BRUNO e la violinista GIULIA CHIAPPONI.

I biglietti dei concerti che si terranno presso il Museo D’Arte Cinese ed Etnografico di Parma sono acquistabili online sul sito del museo (www.museocineseparma.org/it/news/291-ahyme-festival-2021-19-settembre).

L’iniziativa, prodotta dall’Associazione di Promozione Sociale Colori d’Africa con Arvmusic, il Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma e La Caplera di Medesano, è realizzata con il contributo di Fondazione Cariparma e della Regione Emilia Romagna ed è inserita nel calendario degli eventi di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020-2021.

