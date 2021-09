"Siamo studenti, non QR code". L'hanno scritto su uno striscione comparso nelle scorse ore fuori dal Liceo 'Bramante' di Magenta.

"Siamo studenti, non QR code". L'hanno scritto su uno striscione comparso nelle scorse ore fuori dal Liceo 'Bramante' di Magenta. Un messaggio rivolto alle istituzioni, in merito alla situazione legata al 'green pass', ma anche per quanto concerne la 'dad' e la ripresa delle attività scolastiche dopo la pausa estiva.

